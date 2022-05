Draghi al G7 | Avanti con il sesto pacchetto di sanzioni

Leggi su agi

(Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Alla riunione del G7 in videocollegamento, il Presidente del Consiglio, Mario, ha ribadito l'importanza di uno stretto coordinamento per sostenere l'Ucraina e perseguire la pace promuovendo un immediato cessate il fuoco e negoziati credibili. "Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina - ha detto il Presidente- e dobbiamo andarecon ildinei confronti della Russia. Allo stesso tempo, dobbiamo fare ogni sforzo per aiutare a raggiungere quanto prima un cessate il fuoco e per dare nuovo slancio ai negoziati di pace. Il G7 deve anche continuare a impegnarsi per aiutare quei Paesi poveri che rischiano una crisi alimentare. Il nostro impegno e la nostra unita' sono essenziali". Il Presidente del Consiglio, Mario- ...