Docente uccisa da treno a Marcianise, i familiari: “Non è suicidio, pm indaghino” (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I familiari della insegnante 55enne Raffaella Maietta vogliono vederci chiaro sulle cause della morte della donna, investita e uccisa giovedì 5 maggio da un treno alla stazione di Marcianise (Caserta), e per questo hanno nominato due avvocati – Raffaele e Gaetano Crisileo – che entro breve presenteranno un esposto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. In seguito alle prime indagini della Polizia Ferroviaria sembra che la 55enne si sia suicidata, tanto che lo stesso sostituto della Procura Gerardina Cozzolino, che ha aperto un fascicolo, ha dato subito il nulla osta per i funerali – svoltisi il giorno dopo – ritenendo non necessaria l’autopsia. Ma il marito Luigi (operaio in una ditta edile della zona) e i due figli della Docente, Tommaso e Katia di 30 e 28 anni, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Idella insegnante 55enne Raffaella Maietta vogliono vederci chiaro sulle cause della morte della donna, investita egiovedì 5 maggio da unalla stazione di(Caserta), e per questo hanno nominato due avvocati – Raffaele e Gaetano Crisileo – che entro breve presenteranno un esposto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. In seguito alle prime indagini della Polizia Ferroviaria sembra che la 55enne si sia suicidata, tanto che lo stesso sostituto della Procura Gerardina Cozzolino, che ha aperto un fascicolo, ha dato subito il nulla osta per i funerali – svoltisi il giorno dopo – ritenendo non necessaria l’autopsia. Ma il marito Luigi (operaio in una ditta edile della zona) e i due figli della, Tommaso e Katia di 30 e 28 anni, ...

