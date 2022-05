Cagliari, Grassi: «Dobbiamo continuare a fare il nostro gioco» (Di domenica 8 maggio 2022) Alberto Grassi, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn all’intervallo del match con la Salernitana Alberto Grassi, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn all’intervallo del match con la Salernitana. LE PAROLE – «Stiamo facendo bene quello che ci ha chiesto il mister. Loro sono bravi a chiudersi e a ripartire, quindi Dobbiamo stare attenti. Cosa Dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a fare il nostro gioco e creare azioni. Un’occasione l’abbiamo avuta però purtroppo non abbiamo fatto gol». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Alberto, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di Dazn all’intervallo del match con la Salernitana Alberto, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di Dazn all’intervallo del match con la Salernitana. LE PAROLE – «Stiamo facendo bene quello che ci ha chiesto il mister. Loro sono bravi a chiudersi e a ripartire, quindistare attenti. Cosaile creare azioni. Un’occasione l’abbiamo avuta però purtroppo non abbiamo fatto gol». L'articolo proviene da Calcio News 24.

