BTp Italia, cedole sempre più in ricca: ora superano anche il 5% (Di domenica 8 maggio 2022) Con il carovita, per i 4 titoli che «staccano» a maggio in arrivo pagamenti semestrali lordi compresi fra il 4,82% e il 5,66%. E negli ultimi 12 mesi i flussi sfiorano ormai l’8 per cento Leggi su ilsole24ore (Di domenica 8 maggio 2022) Con il carovita, per i 4 titoli che «staccano» a maggio in arrivo pagamenti semestrali lordi compresi fra il 4,82% e il 5,66%. E negli ultimi 12 mesi i flussi sfiorano ormai l’8 per cento

Advertising

fisco24_info : BTp Italia, cedole sempre più in ricca: ora superano anche il 5%: Con il carovita, per i 4 titoli che «staccano» a… - CorradoBGsex : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #8maggio: #Fisco e #Comuni, rischio super Irpef per 4,5 milioni. Effet… - gianmilan76 : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #8maggio: #Fisco e #Comuni, rischio super Irpef per 4,5 milioni. Effet… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #8maggio: #Fisco e #Comuni, rischio super Irpef per 4,5 milio… - CampanoGesualdo : @ClaudeTadolti @sole24ore Naaa alla peggio la BCE ci compra i BTP e lo fanno scendere di nuovo. Se va in default l'Italia salta la UE. -