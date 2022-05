Brave and Beautiful, trame dal 9 al 13 maggio: una terribile verità (Di domenica 8 maggio 2022) A Brave and Beautiful assisteremo ad una nuova settimana di programmazione davvero movimentata e ricca di novità. Stando alle trame dal 9 al 13 maggio, Cahide si recherà da Korhan nel suo nuovo appartamento e lo implorerà di ospitarla per il bene della bambina che sta aspettando da lui. La donna racconterà al marito di essere in apprensione per l'arrivo alla tenuta Korluda? di Hulya dopo che Tahsin ha deciso che l'ex prostituta viva lì con il figlioletto Zafer. Nel frattempo, Cesur e Suhan saranno sulle tracce di Selma, l'amante del guardiano Cuneyt, e si fermeranno nell'hotel dove la donna presta servizio. I due, poco dopo, verranno a sapere che Selma tornerà a casa da Cuneyt la mattina successiva. A questo punto, decideranno di alloggiare nell'unica stanza libera dell'albergo... Brave and ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 maggio 2022) Aandassisteremo ad una nuova settimana di programmazione davvero movimentata e ricca di novità. Stando alledal 9 al 13, Cahide si recherà da Korhan nel suo nuovo appartamento e lo implorerà di ospitarla per il bene della bambina che sta aspettando da lui. La donna racconterà al marito di essere in apprensione per l'arrivo alla tenuta Korluda? di Hulya dopo che Tahsin ha deciso che l'ex prostituta viva lì con il figlioletto Zafer. Nel frattempo, Cesur e Suhan saranno sulle tracce di Selma, l'amante del guardiano Cuneyt, e si fermeranno nell'hotel dove la donna presta servizio. I due, poco dopo, verranno a sapere che Selma tornerà a casa da Cuneyt la mattina successiva. A questo punto, decideranno di alloggiare nell'unica stanza libera dell'albergo...and ...

