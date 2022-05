Auto contro muro, schianto terribile nella notte: morto 19enne e due feriti (Di domenica 8 maggio 2022) Incidente stradale a Bassano del Grappa. È successo intorno alle 4 di oggi domenica 8 maggior. Una Mercedes è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro un muretto. A bordo del mezzo viaggiavano tre ragazzi. Ad avvertire del sinistro sembra sia stato il guidatore di un mezzo di passaggio. Immediatamente sul posto sono arrivati i soccorsi: ambulanze del 118, Automedica e vigili del fuoco. Proprio a questi è toccato il lavoro più duro e liberare i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 19enne. Gli altri due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Incidente stradale a Bassano del Grappa. È successo intorno alle 4 di oggi domenica 8 maggior. Una Mercedes è finita fuori strada e si è schiantata violentementeun muretto. A bordo del mezzo viaggiavano tre ragazzi. Ad avvertire del sinistro sembra sia stato il guidatore di un mezzo di passaggio. Immediatamente sul posto sono arrivati i soccorsi: ambulanze del 118,medica e vigili del fuoco. Proprio a questi è toccato il lavoro più duro e liberare i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un. Gli altri duesono stati stabilizzati e trasin ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei ...

Advertising

InFoDifesa : Finisce con l’auto contro due alberi d’ulivo: muore un giovane #Militare, aveva 21 anni - - solops : Moncalieri: auto contro guardrail, conducente in ospedale - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Moncalieri: auto contro guardrail, conducente in ospedale - quotidianopiem : Moncalieri: auto contro guardrail, conducente in ospedale - infoitinterno : Auto si accartoccia contro il muretto: morto un ragazzo di 19 anni, feriti i due amici FOTO -