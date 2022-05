Zona infetta a Roma per la peste suina E cassonetti recintati contro i cinghiali

(Di sabato 7 maggio 2022) Scatta ala "" per stroncare sul nascere il diffondersi della. C'è una "provvisoria", con misure stringenti, e una "di attenzione". È quanto dispone l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "prime misure di regolamentazione per il contenimento dellaAfricana sul territorio". L'ordinanza è stata varata dopo un caso diafricana scoperto nel parco dell'Insugherata a. In particolare, nella "provvisoria" si provvederà ad una sorveglianza rafforzata dei, al campionamento e analisi di ...

Advertising

tempoweb : 'Zona infetta a Roma' contro la peste suina. E cassonetti recintati contro i cinghiali #cinghiali #Roma #pestesuina… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Peste suina:ordinanza Regione Lazio dispone 'zona infetta'. Controlli stringenti anche su carcasse, vietati pic nic #ANS… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta. 'Vietato dare cibo agli animali, fare pic nic e organizzare eventi… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta. 'Vietato dare cibo agli animali, fare pic nic e organizzare eventi… -

Il documento istituisce una 'provvisoria', ovvero unarossa, che sarà indicata anche da cartelli segnaletici.Unaprovvisoria, con misure stringenti, e unadi attenzione: le dispone un'ordinanza della Regione Lazio per contenere e contrastare la peste suina. In questa 'rossa' si provvederà ...Si tratta dell'intero quadrante a nord ovest della città di Roma: è quella l'area denominata come zona infetta provvisoria secondo le prime analisi della regione Lazio. Il territorio interessato, ...Scatta a Roma la "zona infetta" per stroncare sul nascere il diffondersi della peste suina. C'è una "zona infetta ...