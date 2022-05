Valentino compie 90 anni (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Non c'è donna, giovane o vecchia, che non abbia sognato di indossare qualcosa in quel magico rosso. compie 90 anni Valentino Garavani, al secolo Clemente Ludovico Garavani, l'uomo che ha dato il suo nome a un colore preciso nella palette dell'alta moda, leggenda vuole dopo un viaggio in Spagna quando era apprendista da Jean Dessès, rilanciando una intuizione di Christian Dior che nel 1947 aveva portato il rosso in passerella, senza però riuscire a farne un must have nei guardaroba femminili come poi farà il 'sarto' di Voghera. Il prossimo 11 maggio Valentino festeggerà a Roma un anniversario importante, ultimo zar di una haute couture tutta italiana che ha raccontato al mondo l'estro del Belpase e la sapienza artigianale che era dietro a quella enorme creatività. Il compleanno di ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Non c'è donna, giovane o vecchia, che non abbia sognato di indossare qualcosa in quel magico rosso.90Garavani, al secolo Clemente Ludovico Garavani, l'uomo che ha dato il suo nome a un colore preciso nella palette dell'alta moda, leggenda vuole dopo un viaggio in Spagna quando era apprendista da Jean Dessès, rilanciando una intuizione di Christian Dior che nel 1947 aveva portato il rosso in passerella, senza però riuscire a farne un must have nei guardaroba femminili come poi farà il 'sarto' di Voghera. Il prossimo 11 maggiofesteggerà a Roma unversario importante, ultimo zar di una haute couture tutta italiana che ha raccontato al mondo l'estro del Belpase e la sapienza artigianale che era dietro a quella enorme creatività. Il compleanno di ...

Valentino compie 90 anni. Giancarlo Giammetti: 'Ecco cosa non avete capito di lui' 

Ma se Valentino Garavani è diventato "Valentino", è stato anche grazie a Giancarlo Giammetti : l'amico, il compagno, il socio sempre al suo fianco.

Chiesa, politici, imprese. Il coro: «Tutta la Puglia ora ritorna in Seria A» 

Per la promozione in serie A del Lecce di mister Marco Baroni è esplosa la gioia di personaggi politici, imprenditori locali e dell'arcivescovo Michele Seccia, che non ha trattenuto ...