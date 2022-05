Una Vita: Felipe viene ingannato da lei (Di sabato 7 maggio 2022) Una Vita, Felipe viene ingannato da lei: le anticipazioni per la soap spagnola di Canale 5, di nuovo l’avvocato protagonista. Dopo la morte di Marcia e il tentativo di incastrare Genoveva, Felipe è tornato assoluto protagonista nella soap spagnola di Canale 5; ormai, si è innamorato di Natalia Quesada, col sentimento che è ricambiato. Tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 7 maggio 2022) Unada lei: le anticipazioni per la soap spagnola di Canale 5, di nuovo l’avvocato protagonista. Dopo la morte di Marcia e il tentativo di incastrare Genoveva,è tornato assoluto protagonista nella soap spagnola di Canale 5; ormai, si è innamorato di Natalia Quesada, col sentimento che è ricambiato. Tra L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

berlusconi : La casa è il frutto dei risparmi di una vita. Per questa ragione, dopo avere abolito l’Imu, ci siamo opposti ad una… - mengonimarco : Onnivora di musica e anche di un mare di altre cose, seria quando si parla di pressione psicologica ed haters, prof… - fattoquotidiano : Vita da rider: aumentano i km, crollano i compensi Giuseppe pedala in città per le piattaforme del food delivery d… - cmont4560 : RT @migliaccio31: @DavLucia @albertopetro2 @agustin_gut @dianadep1 @Rebeka80721106 @smarucci461 @BryanMatthews23 @cecchi_giovanna @Antonell… - vitolillo5 : RT @runlovers: Come in tante cose nella vita, anche nella corsa avere costanza è fondamentale. Spesso viene confusa con la motivazione ment… -