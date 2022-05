Torino-Napoli: le probabili formazioni del match (Di sabato 7 maggio 2022) La gara tra Torino e Napoli si preannuncia essere scoppiettante. Nonostante per entrambe le squadre gli obbiettivi stagionali siano stati raggiunti, le due compagini hanno spesso dimostrato di essere perfettamente in grado di dare del filo da torcere a chiunque. A guidare il match sarà l’arbitro Prontera di Bologna. La gara, che si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Torino, sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma di streaming online Dazn. QUI Torino – Juric si affida alla formazione tipo. Berisha confermato tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Izzo, Bremer e Rodriguez. Singo, Pobega, Mandragora e Vojvoda agiranno a centrocampo, con Praet e Brekalo a fare da collanti tra il reparto centrale e l’attacco guidato dal Gallo Belotti. QUI ... Leggi su zon (Di sabato 7 maggio 2022) La gara trasi preannuncia essere scoppiettante. Nonostante per entrambe le squadre gli obbiettivi stagionali siano stati raggiunti, le due compagini hanno spesso dimostrato di essere perfettamente in grado di dare del filo da torcere a chiunque. A guidare ilsarà l’arbitro Prontera di Bologna. La gara, che si disputerà presso lo Stadio Olimpico di, sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma di streaming online Dazn. QUI– Juric si affida alla formazione tipo. Berisha confermato tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Izzo, Bremer e Rodriguez. Singo, Pobega, Mandragora e Vojvoda agiranno a centrocampo, con Praet e Brekalo a fare da collanti tra il reparto centrale e l’attacco guidato dal Gallo Belotti. QUI ...

