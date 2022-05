The Band, scoppia la lite tra Giusy Ferreri e Dolcenera: “Fammi parlare, ca**o!” Carlo Conti costretto a intervenire (Di sabato 7 maggio 2022) Scintille in diretta a The Band tra Giusy Ferreri e Dolcenera. È successo nel corso della puntata del nuovo show di Rai 1 andata in onda venerdì 6 maggio: le due cantanti hanno intavolato un acceso botta e risposta dopo l’esibizione delle Cherry Bomb, una delle Band in gara. Tutto è iniziato quando il conduttore Carlo Conti ha chiesto a Giusy Ferreri, coach del gruppo, di spiegare il motivo per cui lei e Federico Zampaglione non avessero voluto dare il massimo punteggio ma “solo” quattro punti alla Band di Enrico Nigiotti. “C’è da dire che loro qualitativamente sono fra i migliori, però hanno anche l’utilizzo di sequenze, o sbaglio?“, ha risposto Giusy Ferreri. “Per cui c’è da dire che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Scintille in diretta a Thetra. È successo nel corso della puntata del nuovo show di Rai 1 andata in onda venerdì 6 maggio: le due cantanti hanno intavolato un acceso botta e risposta dopo l’esibizione delle Cherry Bomb, una dellein gara. Tutto è iniziato quando il conduttoreha chiesto a, coach del gruppo, di spiegare il motivo per cui lei e Federico Zampaglione non avessero voluto dare il massimo punteggio ma “solo” quattro punti alladi Enrico Nigiotti. “C’è da dire che loro qualitativamente sono fra i migliori, però hanno anche l’utilizzo di sequenze, o sbaglio?“, ha risposto. “Per cui c’è da dire che ...

Advertising

ManuDolcenera : Eccoci pronti per THE BAND su @RaiUno ?? scorri le foto e scopri i ripetenti dell’ultimo banco ?? il casinista dell… - FQMagazineit : The Band, scoppia la lite tra Giusy Ferreri e Dolcenera: “Fammi parlare, ca**o!” Carlo Conti costretto a intervenire - fanclubGN : THE BAND, qui potete rivedere la terza puntata???? - Saverio_94 : Rai1 questa settimana colleziona due risultati inaspettati (almeno per me). Mai avrei pensato ad una tenuta del gen… - Liliwhities : RT @fanpage: L' #Isola vince la sfida degli ascolti contro #TheBand -