Advertising

canale58 : Sannio - Testa di maiale davanti all'auto del consigliere, solidarietà del sindaco Rubano - anteprima24 : ** Testa di maiale vicino auto, la solidarietà di Rubano al consigliere Iannotta ** - cronachecampane : Sant'Agata de' Goti, testa di maiale sull'auto del consigliere comunale #Micheleiannotta #sant'agatadegoti - ivdsteel : @brunix_super @grandezvrussia Questo è uno schifoso maiale, miserabile servo degli yankee e dei nazisti ucraini. Mi… - Sparpagli : @RenatoBaruffi No fa parte della civiltà, delle democrazie, delle libertà, della cultura contro la violenza, i cri… -

In prima fila c'è Gianni Mura : 'Gli allenatori ormai sono più vicini al buon Dio che alladi un calciofilo appassionato , malato di quell'esperanto che è la tecnica. Ancelotti è uno dei ......- racconta su Reddit @Bleepbloopblurph - insisteva che il sesamo sul panino è fatto col, e ... Il ragazzo che ha preparato i pancake aveva larasata. Nessun altro maneggiava il suo cibo, ma ...Comprendere l’esatta causa della morte di Bennett è essenziale per valutare la possibilità di continuare a usare cuori suini modificati nei trapianti. Se infatti il trapianto fosse fallito per cause l ...Macabro avvertimento a Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento nei confronti del consigliere comunale Michele Iannotta ...