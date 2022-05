Sassuolo - Udinese 1 - 1: Nuytinck replica a Scamacca, Dionisi non vince più (Di sabato 7 maggio 2022) REGGIO EMILIA - Il Sassuolo si deve accontentare dell'1 - 1 in casa contro l' Udinese nel 36° turno del campionato di Serie A . La formazione di Dionisi non riesce più a vincere e rimedia solo un ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 maggio 2022) REGGIO EMILIA - Ilsi deve accontentare dell'1 - 1 in casa contro l'nel 36° turno del campionato di Serie A . La formazione dinon riesce più are e rimedia solo un ...

Advertising

oursoccer19 : Encerrado - Serie A Sassuolo 1-1 Udinese (Gianluca Scamacca; Bram Nuytinck) - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria: il Sassuolo aggancia il Torino, l'Udinese supera il Bologna - AnalyticsSerie : Ancora diverse le valutazioni di @FotMob. Mentre, in linea con @WhoScored, il migliore in campo per l’#Udinese è… - Ftbnews24 : Pagelle Sassuolo-Udinese 1-1, Nuytinck risponde a Scamacca: un punto a testa #SerieA - FootmercatoF : Serie A : Sassuolo accroché par l'Udinese -