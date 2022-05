Putin, il papa e i calcoli sbagliati del Cremlino (Di sabato 7 maggio 2022) Raramente nella storia una guerra ha suscitato una così ampia condanna nella comunità internazionale come quella scatenata dalla Russia in Ucraina. Una condanna che ora, a due mesi dall’inizio, chiama in causa anche i leader religiosi mondiali. Questa settimana abbiamo scoperto che a metà marzo, in una conversazione telefonica, papa Francesco ha messo in guardia il patriarca Kirill, leader della Chiesa ortodossa russa, invitandolo a desistere dall’aperto sostegno per un criminale come Vladimir Putin. C’è chi in queste settimane ha paragonato il sostegno religioso alla guerra di Putin al silenzio di una parte del Vaticano davanti ai crimini nazisti commessi durante la Seconda guerra mondiale. Kirill da parte sua non fa mistero di considerare l’invasione dell’Ucraina perfettamente giustificabile. I dettagli della telefonata con ... Leggi su formiche (Di sabato 7 maggio 2022) Raramente nella storia una guerra ha suscitato una così ampia condanna nella comunità internazionale come quella scatenata dalla Russia in Ucraina. Una condanna che ora, a due mesi dall’inizio, chiama in causa anche i leader religiosi mondiali. Questa settimana abbiamo scoperto che a metà marzo, in una conversazione telefonica,Francesco ha messo in guardia il patriarca Kirill, leader della Chiesa ortodossa russa, invitandolo a desistere dall’aperto sostegno per un criminale come Vladimir. C’è chi in queste settimane ha paragonato il sostegno religioso alla guerra dial silenzio di una parte del Vaticano davanti ai crimini nazisti commessi durante la Seconda guerra mondiale. Kirill da parte sua non fa mistero di considerare l’invasione dell’Ucraina perfettamente giustificabile. I dettagli della telefonata con ...

