Omicron, Stati Uniti temono la maxi ondata in autunno: 'Possibili 100 milioni di casi' (Di sabato 7 maggio 2022) Nuove varianti Omicron potrebbero portare fino a 100 milioni di casi in autunno negli Stati Uniti . Sul fronte Covid gli Usa temono un'altra ondata. Il monito arriva dall'amministrazione Biden, ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Nuove variantipotrebbero portare fino a 100diinnegli. Sul fronte Covid gli Usaun'altra. Il monito arriva dall'amministrazione Biden, ...

Advertising

ilmessaggeroit : Omicron, Stati Uniti temono la maxi ondata in autunno: «Possibili 100 milioni di casi» - valentinapirai2 : @catyca_caterina @luisa_alias @DiegoFusaro Quindi se è fortuna come dici tu mezza popolazione non vaccinata e guar… - matildesjt : RT @bad_scientists: EVOLUZIONE T Se si confermerà quanto trovato in animale, finora - almeno fino a Omicron - le nuove varianti non hanno… - fordeborah5 : RT @bad_scientists: EVOLUZIONE T Se si confermerà quanto trovato in animale, finora - almeno fino a Omicron - le nuove varianti non hanno… - loapbd : RT @bad_scientists: EVOLUZIONE T Se si confermerà quanto trovato in animale, finora - almeno fino a Omicron - le nuove varianti non hanno… -