Non è diffamazione criticare aspramente il datore di lavoro sui blog : senza storica della Cassazione (Di sabato 7 maggio 2022) Non è diffamazione criticare aspramente il datore sui blog. Non è diffamazione l’articolo del sindacalista che denuncia l’azienda per lo “sfruttamento” dei lavoratori. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17784 del 4 maggio 2022, ha accolto il ricorso di un sindacalista che aveva scritto degli articoli dai toni molto forti. Ad avviso della quinta sezione penale, che ha accolto le ragioni addotte dalla difesa, la nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall’elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 7 maggio 2022) Non èilsui. Non èl’articolo del sindacalista che denuncia l’azienda per lo “sfruttamento” dei lavoratori. Lo ha sancito la Corte diche, con la sentenza n. 17784 del 4 maggio 2022, ha accolto il ricorso di un sindacalista che aveva scritto degli articoli dai toni molto forti. Ad avvisoquinta sezione penale, che ha accolto le ragioni addotte dalla difesa, la nozione di “critica”, quale espressionelibera manifestazione del pensiero, oramai ammessadubbio dall’elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella ...

