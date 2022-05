Live Torino-Napoli 0-0 Spalletti coi granata conferma tutti i big (Di sabato 7 maggio 2022) Nonostante che l'obiettivo Champions League sia stato già raggiunto, Luciano Spalletti vuole comunque ad ogni costo che la sua squadra mantenga la concentrazione giusta per andare avanti... Leggi su ilmattino (Di sabato 7 maggio 2022) Nonostante che l'obiettivo Champions League sia stato già raggiunto, Luciano Spalletti vuole comunque ad ogni costo che la sua squadra mantenga la concentrazione giusta per andare avanti...

Advertising

NedjaNav_55x : Torino vs Napoli en vivo HD Torino vs Napoli live in HD - ilcirotano : LIVE Alle 15 Torino-Napoli: Juric con Belotti. C'è Mertens dietro Osimhen - - NapoliCM : ???? DIRETTA Torino Napoli 0-0: live testuale, cronaca e risultato ??? - CorriereGranata : #TorinoNapoli: live dallo Stadio Olimpico Grande Torino Si parte, #SFT ?? - infoitsport : LIVE - Torino-Napoli, formazioni ufficiali. Fuori Lobotka, Spalletti punta forte su Lozano e Mertens -