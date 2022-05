LIVE Atletica, Nairobi 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs in dubbio, si decide in mattinata. C’è Tortu (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Perché Marcell Jacobs rischia di non gareggiare? – Come vedere il meeting di Nairobi Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Nairobi, valido per il World Athletics Continental Tour 2022 di Atletica leggera. Dovrebbe essere il debutto stagionale all’aperto di Marcell Jacobs: usiamo il condizionale perché il Campione Olimpico è in dubbio per problemi intestinali e potrebbe non essere al via dei 100 metri. Ci sarà anche Filippo Tortu: per entrambi l’obiettivo è far segnare un gran bel tempo, sfruttando anche una pista resa più rapida dall’altura. Jacobs scatterà ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPerchérischia di non gareggiare? – Come vedere il meeting diBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel meeting di, valido per il World Athletics Continental Tourdileggera. Dovrebbe essere il debutto stagionale all’aperto di: usiamo il condizionale perché il Campione Olimpico è inper problemi intestinali e potrebbe non essere al via dei 100 metri. Ci sarà anche Filippo: per entrambi l’obiettivo è far segnare un gran bel tempo, sfruttando anche una pista resa più rapida dall’altura.scatterà ...

