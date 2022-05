Le papere dei portieri si moltiplicano? Un motivo c’è | la costruzione dal basso è la condanna dei numeri uno moderni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022) Le immagini si assomigliano molto ma non sono perfettamente sovrapponibili. Perché fotografano manifestazioni diverse dello stesso fenomeno, raccontano di errori talmente vistosi da risultare grotteschi. Uno stop mancato, un pallone scaricato troppo tardi, un passaggio che mette in porta l’avversario. Cose che si vedono in continuazione in una partita di calcio ma che mutano la propria valenza a seconda della porzione di campo in cui avvengono. È la storia recente di Donnarumma, Buffon, Radu e Terracciano. Quattroche nelle ultime settimane sono entrati nella storia dal verso sbagliato. Perché hanno commesso errori non con le mani, bensì con i piedi. È il rovesciamento di una figura peculiare. L’unico calciatore che può bloccare la sfera fra i guanti frana con gli attrezzi del mestiere degli altri. Siamo oltre l’estremo difensore cantato da Umberto Saba. Il ...