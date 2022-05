Juventus, Miretti è più utile di Arthur? Ecco il paragone tra i due centrocampisti (Di sabato 7 maggio 2022) Arthur delude nella sconfitta contro il Genoa e i quotidiani iniziano a fare i primi paragoni con Miretti: Ecco i dettagli La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riassume in poche semplici righe la prestazione fornita da Arthur in Genoa-Juventus di ieri sera. Il centrocampista brasiliano viene descritto come giocatore lento e non in grado di giocare di prima, a differenza del classe 2003 Miretti che invece non ha paura di tentare qualsiasi soluzione. E per il quotidiano, il 18enne è già più pronto dell’ex Barcellona per un posto da titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022)delude nella sconfitta contro il Genoa e i quotidiani iniziano a fare i primi paragoni coni dettagli La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riassume in poche semplici righe la prestazione fornita dain Genoa-di ieri sera. Il centrocampista brasiliano viene descritto come giocatore lento e non in grado di giocare di prima, a differenza del classe 2003che invece non ha paura di tentare qualsiasi soluzione. E per il quotidiano, il 18enne è già più pronto dell’ex Barcellona per un posto da titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : Nuovo record personale per @bonucci_leo19 ?? #Miretti primo giocatore nato dal 2002 in avanti a giocare da titolar… - GiovaAlbanese : Gianluca #Pessotto ha svelato ai microfoni di Eleven Sports che fu Luigi #Milani a portare Fabio #Miretti alla… - GiovaAlbanese : Per la #Juventus una domenica in assetto Super2003: #Allegri lancia #Miretti tra i titolari di #JuveVenezia; mentre… - 1987_Lorenza : RT @LGramellini: Nel buio di un match come quello di #GenoaJuve c'è una luce che splende. Nemmeni due rondini fanno primavera ma #Miretti c… - BakerTheMeglio : Domanda del giorno, perché #Miretti e #Fagioli 'devono maturare' mentre #Arthur e #Rabiot possono essere titolari nella #Juventus? -