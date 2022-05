Guerra Russia-Ucraina, la Nato: “Il conflitto sta entrando in una fase decisiva, ma al momento non vediamo rischio escalation” (Di sabato 7 maggio 2022) La Guerra in Ucraina sta entrando in una “fase decisiva“. Lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, nel corso di un’intervista ad Al Jazeera: “Pensiamo che le prossime settimane saranno veramente decisive, anche se la Guerra potrebbe trascinarsi per un periodo di tempo più lungo”, ha precisato. Per il momento, ha proseguito, “Non vediamo in termini militari indicazioni secondo cui la Russia è disposta ad una escalation della situazione con la Nato, né che ne abbia la capacità. Quindi, probabilmente la Guerra continuerà a infuriare, anche più intensamente, con ulteriori vittime e sacrifici, ma in questo momento non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Lainstain una ““. Lo ha detto il vicesegretario generale della, Mircea Geoana, nel corso di un’intervista ad Al Jazeera: “Pensiamo che le prossime settimane saranno veramente decisive, anche se lapotrebbe trascinarsi per un periodo di tempo più lungo”, ha precisato. Per il, ha proseguito, “Nonin termini militari indicazioni secondo cui laè disposta ad unadella situazione con la, né che ne abbia la capacità. Quindi, probabilmente lacontinuerà a infuriare, anche più intensamente, con ulteriori vittime e sacrifici, ma in questonon ...

