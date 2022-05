“Fammi parlare e che ca**o!” | Carlo Conti prova a calmare le acque | litigano davanti le telecamere VIDEO

Leggi su specialmag

(Di sabato 7 maggio 2022) Attimi di tensione per il conduttoreche si ritrovato a dover gestire una lite in diretta televisiva: le immagini shock Il conduttore(screenshot RaiPlay)In questa seconda parte della stagione televisiva, al conduttoreè stato affidato un nuovo progetto in prima serata. Si tratta del format The Band ovvero il talent show dedicato ai gruppi musicali ed in onda il venerdì sera su Rai 1. Un progetto che non si sta rivelando vincente dal punto di vista degli ascolti anche se l’ultima puntata andata in onda ha regalato un clamoroso colpo di scena. Nel corso di questo appuntamento è andata in scena infatti una lite molto accesa tra le due cantanti Giusy Ferreri e Dolcenera., lo scontro in diretta tra Giusy ...