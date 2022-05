F1, GP Miami 2022: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi sabato 7 maggio si disputano le qualifiche del GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovo tracciato cittadino della località statunitense. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, su una pista particolarmente veloce e dove la massima categoria automobilistica può sfoderare tutti i suoi cavalli. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP DI Miami DI F1 ALLE 19.00 E ALLE 22.00 Charles Leclerc vuole sognare in grande con la Ferrari. Carlos Sainz e Max Verstappen devono riprendersi dalle criticità del venerdì: lo spagnolo è andato a sbattere contro il muro nelle prove libere 2, l’olandese ha dovuto fare i conti con ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi sabato 7 maggio si disputano ledel GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovo tracciato cittadino della località statunitense. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, su una pista particolarmente veloce e dove la massima categoria automobilistica può sfoderare tutti i suoi cavalli. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP DIDI F1 ALLE 19.00 E ALLE 22.00 Charles Leclerc vuole sognare in grande con la Ferrari. Carlos Sainz e Max Verstappen devono riprendersi dalle criticità del venerdì: lo spagnolo è andato a sbattere contro il muro nelle prove libere 2, l’olandese ha dovuto fare i conti con ...

