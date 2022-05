DIRETTA F1, GP Miami 2022 LIVE: sfida per la pole dalle 22.00. A che ora le qualifiche su TV8 (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: ORARIO qualifiche IN CHIARO 21.28 DALLAS (1 GP) A Dallas si corre una sola volta e il tracciato riesce a essere peggiore pure di quello di Detroit. Nella corsa del 1984 René Arnoux si rende protagonista di una splendida rimonta, concludendo secondo dopo essere partito dal fondo della griglia a causa di un problema verificatosi sulla sua vettura. 21.23 DETROIT (6 GP) Nel corso della sua breve esistenza, il circuito ricavato per le strade della città del Michigan si è guadagnato diversi soprannomi. “Inferno di cemento”, “Waterloo”, “la persecuzione dei piloti”, “la bestia nera”, “il fiasco”, una serie di nomignoli per un contesto unanimemente detestato dove, peraltro, il Cavallino Rampante non è mai riuscito a vincere. L’anno buono avrebbe potuto essere il 1983, quando René Arnoux sta ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: ORARIOIN CHIARO 21.28 DALLAS (1 GP) A Dallas si corre una sola volta e il tracciato riesce a essere peggiore pure di quello di Detroit. Nella corsa del 1984 René Arnoux si rende protagonista di una splendida rimonta, concludendo secondo dopo essere partito dal fondo della griglia a causa di un problema verificatosi sulla sua vettura. 21.23 DETROIT (6 GP) Nel corso della sua breve esistenza, il circuito ricavato per le strade della città del Michigan si è guadagnato diversi soprannomi. “Inferno di cemento”, “Waterloo”, “la persecuzione dei piloti”, “la bestia nera”, “il fiasco”, una serie di nomignoli per un contesto unanimemente detestato dove, peraltro, il Cavallino Rampante non è mai riuscito a vincere. L’anno buono avrebbe potuto essere il 1983, quando René Arnoux sta ...

