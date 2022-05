Crisi in vista, i rifiuti di Roma vanno in Olanda a peso d'oro: non c'è più spazio (Di sabato 7 maggio 2022) Ci sono «ragioni di estrema urgenza (...) dovute alla carenza e fragilità del sistema impiantistico regionale» alla base di una nuova determina dirigenziale interna all'Ama per "piazzare" ovunque sia possibile, fuori dalla regione Lazio, i rifiuti lavorati dagli impianti di trattamento aziendali nel territorio di Roma. E la soluzione, come al solito, è per la maggior parte delle tonnellate prodotte, spedizioni all'estero, più precisamente in Olanda, con tappa intermedia nel Nord Italia. La municipalizzata per i rifiuti il 21 aprile ha messo nero su bianco il suo piano. Le tonnellate da smaltire prima che la Capitale rischi nuovamente di affogare nei suoi rifiuti sono quasi 58mila. Una quantità che i pochi impianti rimasti nel Lazio non possono ricevere ed è dunque necessario volgere lo sguardo al ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Ci sono «ragioni di estrema urgenza (...) dovute alla carenza e fragilità del sistema impiantistico regionale» alla base di una nuova determina dirigenziale interna all'Ama per "piazzare" ovunque sia possibile, fuori dalla regione Lazio, ilavorati dagli impianti di trattamento aziendali nel territorio di. E la soluzione, come al solito, è per la maggior parte delle tonnellate prodotte, spedizioni all'estero, più precisamente in, con tappa intermedia nel Nord Italia. La municipalizzata per iil 21 aprile ha messo nero su bianco il suo piano. Le tonnellate da smaltire prima che la Capitale rischi nuovamente di affogare nei suoisono quasi 58mila. Una quantità che i pochi impianti rimasti nel Lazio non possono ricevere ed è dunque necessario volgere lo sguardo al ...

Advertising

AA31192Patriota : RT @tempoweb: Crisi in vista, i #rifiuti di #Roma vanno in #Olanda a peso d’oro: non c’è più spazio #ama #gualtieri #7maggio #iltempoquotid… - tempoweb : Crisi in vista, i #rifiuti di #Roma vanno in #Olanda a peso d’oro: non c’è più spazio #ama #gualtieri #7maggio… - Walter12829474 : Le affermazioni di #Biden che esorta l’Europa a rinunciare al gas e petrolio russo sono molto gravi. L’Italia come… - tecnoandroidit : Carrefour e Tuodì dicono addio: chiusura in vista per gli store e licenziamenti pronti - Nessuno avrebbe mai pensa… - CapitanHarlok6 : RT @UnPontePer: CRISI #UCRAINA La nostra @martina_upp torna anche stasera ad @OttoemezzoTW per raccontare il punto di vista della società… -