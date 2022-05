Cremonese (trascinata da Di Carmine) e Lecce promosse in serie A. Monza ai play off (Di sabato 7 maggio 2022) Lecce e Cremonese sono promosse direttamente in serie A. Il Monza cade a Perugia e deve passare per i playoff mentre l'Alessandria retrocede in serie C. Questi i verdetti dell'ultima giornata della serie cadetta. La decima promozione in serie A della storia del club salentino porta la firma di Majer (49') che fa scattare la festa al Via del Mare contro il Pordenone. Stesso copione al Sinigaglia dove la Cremonese vince 2-1 col Como con la doppietta di Di Carmine (28', rig. 47') e sorpassa un Monza che si fa male da solo al Curi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 maggio 2022)sonodirettamente inA. Ilcade a Perugia e deve passare per ioff mentre l'Alessandria retrocede inC. Questi i verdetti dell'ultima giornata dellacadetta. La decima promozione inA della storia del club salentino porta la firma di Majer (49') che fa scattare la festa al Via del Mare contro il Pordenone. Stesso copione al Sinigaglia dove lavince 2-1 col Como con la doppietta di Di(28', rig. 47') e sorpassa unche si fa male da solo al Curi L'articolo proviene da Firenze Post.

