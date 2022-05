Cannavaro elogia la Juve | ' Lì ho capito la differenza tra giocare e vincere'

Advertising

Corriere dello Sport

Corriere dello Sport

ROMA - Ospite di Fabio Caressa e di Ivan Zazzaroni a 'Radio Deejay', il Pallone d'Oro 2006 Fabio Cannavaro ha raccontato cosa ha significato per lui indossare la maglia della Juve, dove si trasferì dall'Inter nel 2004 generando non poco scalpore: "La Juve la odi o la ami - dice il campione del mondo - io l'ho amata. Lì ho capito la differenza tra giocare e vincere".