**Calcio: Serie A, Sassuolo-Udinese 1-1** (Di sabato 7 maggio 2022) Reggio Emilia, 7 mag. -(Adnkronos) - Sassuolo e Udinese pareggiano per 1-1 nel secondo anticipo del sabato della 36/a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al gol dei padroni di casa con Scamacca al 6' risponde Nuytinck al 77'. In classifica gli emiliani agganciano al decimo posto il Torino con 47 punti, mentre i friulani sono dodicesimi a quota 44. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Reggio Emilia, 7 mag. -(Adnkronos) -pareggiano per 1-1 nel secondo anticipo del sabato della 36/a giornata diA disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al gol dei padroni di casa con Scamacca al 6' risponde Nuytinck al 77'. In classifica gli emiliani agganciano al decimo posto il Torino con 47 punti, mentre i friulani sono dodicesimi a quota 44.

