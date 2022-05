Calcio: Samp ko con Patric e Luis Alberto, la Lazio è quinta e avvicina l'Europa League (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - Un gol per tempo e la Lazio avvicina la qualificazione alla prossima Europa League. I biancocelesti superano 2-0 all'Olimpico la Sampdoria grazie ai gol di Patric al 41' e Luis Alberto al 59' e salgono a quota 62 in classifica in quinta posizione a +3 sulla Roma impegnata lunedì sera a Firenze. I blucerchiati invece rimangono fermi a quota 33 in quindicesima posizione insieme allo Spezia e restano ancora impantanati nella lotta per non retrocedere. Seconda vittoria di fila per i ragazzi di Sarri dopo il contestato 4-3 di La Spezia contro una Sampdoria coraggiosa e anche capace in un paio di occasioni di impensierire Strakosha, con Thorsby e Rincon. La Lazio si affida ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - Un gol per tempo e lala qualificazione alla prossima. I biancocelesti superano 2-0 all'Olimpico ladoria grazie ai gol dial 41' eal 59' e salgono a quota 62 in classifica inposizione a +3 sulla Roma impegnata lunedì sera a Firenze. I blucerchiati invece rimangono fermi a quota 33 in quindicesima posizione insieme allo Spezia e restano ancora impantanati nella lotta per non retrocedere. Seconda vittoria di fila per i ragazzi di Sarri dopo il contestato 4-3 di La Spezia contro unadoria coraggiosa e anche capace in un paio di occasioni di impensierire Strakosha, con Thorsby e Rincon. Lasi affida ...

Advertising

ParliamoDiNews : Calcio: Samp ko con Patric e Luis Alberto, la Lazio è quinta e avvicina l`Europa League – Libero Quotidiano… - sportli26181512 : Lazio, due squilli per l'Europa League. Patric e Luis Alberto affondano la Samp: Lazio, due squilli per l'Europa Le… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Patric e Luis Alberto lanciano la Lazio verso l'Europa: 2-0 alla Samp #SerieA #LazioSampdoria - sportmediaset : Patric e Luis Alberto lanciano la Lazio verso l'Europa: 2-0 alla Samp #SerieA #LazioSampdoria… - RellaSimone : @Falconero1987 Per 2 ore non sei stato il mio content creator preferito, anzi un po' ti ho odiato :) ma dopo il gol… -