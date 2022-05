Afghanistan, obbligo di burqa in pubblico per le donne (Di sabato 7 maggio 2022) Il leader supremo dei talebani ha ordinato con un decreto alle donne di indossare il burqa in pubblico. Da agosto il ritorno del regime ha riportato passo passo indietro di oltre vent'anni la storia del Paese Leggi su vanityfair (Di sabato 7 maggio 2022) Il leader supremo dei talebani ha ordinato con un decreto alledi indossare ilin. Da agosto il ritorno del regime ha riportato passo passo indietro di oltre vent'anni la storia del Paese

