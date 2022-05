Zelensky: “Contro Ucraina più di 2mila missili da inizio guerra” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Nella guerra Contro l’Ucraina le forze russe hanno usato 2.014 missili Contro diversi obiettivi. E dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina sono stati registrati 2.682 attacchi aerei. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento nelle scorse ore. “Ognuna di queste operazioni significa la morte della nostra gente, la distruzione delle nostre infrastrutture”, ha incalzato, denunciando gravi danni per le strutture sanitarie del Paese. “Ad oggi – ha affermato – le truppe russe ne hanno distrutte o danneggiate quasi 400”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Nellal’le forze russe hanno usato 2.014diversi obiettivi. E dall’dell’invasione russa dell’sono stati registrati 2.682 attacchi aerei. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un intervento nelle scorse ore. “Ognuna di queste operazioni significa la morte della nostra gente, la distruzione delle nostre infrastrutture”, ha incalzato, denunciando gravi danni per le strutture sanitarie del Paese. “Ad oggi – ha affermato – le truppe russe ne hanno distrutte o danneggiate quasi 400”. L'articolo proviene da Italia Sera.

