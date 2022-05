Wta 1000 Madrid 2022, Pegula raggiunge Jabeur in finale: battuta Teichmann in due set (Di venerdì 6 maggio 2022) Sarà tra Ons Jabeur e Jessica Pegula la finale del Wta 1000 di Madrid. La statunitense, numero 14 WTA, ha avuto la meglio sulla svizzera Jil Teichmann per 6-3 6-4 in un’ora e ventidue di gioco. Sulla terra spagnola la statunitense domina per lunghi tratti la numero 35 del mondo allungando subito sul 3-0. Nel secondo set Teichmann va subito sotto di un break che di fatto è un macigno sulle speranze di rimonta. L’unico calo della Pegula si ha sul 4-4 raggiunto dalla Teichmann che però spreca subito dopo l’occasione di portarsi avanti: il controbreak indirizza la contesa in una partita con zero ace e con un doppio fallo a testa. Sarà Pegula – alla prima finale assoluta in un 1000 – ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Sarà tra Onse Jessicaladel Wtadi. La statunitense, numero 14 WTA, ha avuto la meglio sulla svizzera Jilper 6-3 6-4 in un’ora e ventidue di gioco. Sulla terra spagnola la statunitense domina per lunghi tratti la numero 35 del mondo allungando subito sul 3-0. Nel secondo setva subito sotto di un break che di fatto è un macigno sulle speranze di rimonta. L’unico calo dellasi ha sul 4-4 raggiunto dallache però spreca subito dopo l’occasione di portarsi avanti: il controbreak indirizza la contesa in una partita con zero ace e con un doppio fallo a testa. Sarà– alla primaassoluta in un– ...

