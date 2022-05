West Ham, spinge per un obiettivo del Napoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Napoli studia Armando Broja ma per l'attaccante del Chelsea, questa stagione in prestito al Southampton, c'è concorrenza:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilstudia Armando Broja ma per l'attaccante del Chelsea, questa stagione in prestito al Southampton, c'è concorrenza:...

Advertising

lmottmilano : @Mauallegro @AntonioMileo In questo momento andrebbe la crema del calcio europeo: Inghilterra west ham, Spagna real… - aletp4 : @ScoutismoRN I calciatori del Belgio, sono molto ambiti in premier … qualche mese fa erano uscite voci sul west ham e aston Villa ..! - Kaiser__Franz : @flaviodelfante @DinamoBabel @SantucciFulvio gli inglesi sostenevano che in caso di vittorie di Leicester e West Ha… - icanalwaysdream : RT @SimoneGiacinti: E nessuno parla del West Ham. Cazzo che tragedia. Pensa che giornataccia sto venerdì per Paolettoatestaingiù e la sua c… - dottorinen : RT @SimoneGiacinti: E nessuno parla del West Ham. Cazzo che tragedia. Pensa che giornataccia sto venerdì per Paolettoatestaingiù e la sua c… -