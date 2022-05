Valvola nel cuore di un anziano malato: procedura speciale per evitare la dialisi (Di venerdì 6 maggio 2022) Una Valvola di nuova generazione, la Hydra, nel cuore di un anziano bergamasco di 82 anni impiantata in anestesia locale con sedazione cosciente e senza l’impiego di mezzo di contrasto iodato per non aggravare la pre-esistente insufficienza renale severa: sono questi gli elementi dello straordinario intervento portato a termine con successo dall’équipe del dottor Maurizio Tespili, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio di Milano e coordinatore dell’Area Cardiologica degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi. Il paziente aveva subito, circa 20 anni fa, un intervento cardiochirurgico di sostituzione Valvolare aortica con posizionamento di una bioprotesi, che nel tempo è degenerata rendendone quindi necessaria la sostituzione. La procedura di sostituzione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022) Unadi nuova generazione, la Hydra, neldi unbergamasco di 82 anni impiantata in anestesia locale con sedazione cosciente e senza l’impiego di mezzo di contrasto iodato per non aggravare la pre-esistente insufficienza renale severa: sono questi gli elementi dello straordinario intervento portato a termine con successo dall’équipe del dottor Maurizio Tespili, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio di Milano e coordinatore dell’Area Cardiologica degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi. Il paziente aveva subito, circa 20 anni fa, un intervento cardiochirurgico di sostituzionere aortica con posizionamento di una bioprotesi, che nel tempo è degenerata rendendone quindi necessaria la sostituzione. Ladi sostituzione ...

