Torino-Napoli, Belotti: “Partita difficile, ma i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Nulla è finito: domani sarà una gara difficile, l’abbiamo preparata bene e dobbiamo fare una grande Partita e aspetto tutti i tifosi perché saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Ringrazio per questo riconoscimento (piatto d’argento per i 100 gol in Serie A con il Torino, ndr). Ogni rete rappresenta un’emozione unica e irripetibile: dovessi scegliere il più bello, dico la rovesciata contro il Sassuolo nel 2019?. Queste sono le recenti dichiarazioni di Andrea Belotti, centravanti e icona del Torino, alla vigilia della sfida di Serie A con il Napoli di Luciano Spalletti. Ambizioni europee per i granata di Ivan Juric, sopra le aspettative durante un’annata sicuramente travagliata, ma ricca di ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Nulla è finito: domani sarà una gara, l’abbiamo preparata bene e dobbiamo fare una grandee aspetto tutti iperché saranno il nostroin. Ringrazio per questo riconoscimento (piatto d’argento per i 100 gol in Serie A con il, ndr). Ogni rete rappresenta un’emozione unica e irripetibile: dovessi scegliere il più bello, dico la rovesciata contro il Sassuolo nel 2019?. Questele recenti dichiarazioni di Andrea, centravanti e icona del, alla vigilia della sfida di Serie A con ildi Luciano Spalletti. Ambizioni europee per i granata di Ivan Juric, sopra le aspettative durante un’annata sicuramente travagliata, ma ricca di ...

