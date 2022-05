Playoff Serie B 2021/2022: tabellone e accoppiamenti (Di venerdì 6 maggio 2022) Ci siamo, al via i Playoff di Serie B 2021/2022: ecco di seguito il tabellone e gli accoppiamenti completi per quanto riguarda la post season del campionato cadetto che mette in palio un posto nella prossima Serie A. Come di consueto, sono sei le squadre partecipanti, quattro di queste partiranno dal primo turno eliminatorio, mentre la terza e quarta al termine della regular season entrano in gioco dalla semifinale. Questo il tabellone. LE SQUADRE QUALIFICATE IN AGGIORNAMENTO TURNO PRELIMINARE Venerdì 13 maggio 2022 ore 20.30 Ascoli-Benevento Sabato 14 maggio 2022 ore 18 Brescia-Perugia SEMIFINALI Andata Martedì 17 maggio 2022 ore 20.30 Ascoli/Benevento vs Pisa Mercoledì 18 maggio ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Ci siamo, al via idi: ecco di seguito ile glicompleti per quanto riguarda la post season del campionato cadetto che mette in palio un posto nella prossimaA. Come di consueto, sono sei le squadre partecipanti, quattro di queste partiranno dal primo turno eliminatorio, mentre la terza e quarta al termine della regular season entrano in gioco dalla semifinale. Questo il. LE SQUADRE QUALIFICATE IN AGGIORNAMENTO TURNO PRELIMINARE Venerdì 13 maggioore 20.30 Ascoli-Benevento Sabato 14 maggioore 18 Brescia-Perugia SEMIFINALI Andata Martedì 17 maggioore 20.30 Ascoli/Benevento vs Pisa Mercoledì 18 maggio ...

Advertising

GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - ilpost : Lecce e Cremonese giocheranno in Serie A, Pisa e Monza dovranno passare per i playoff - ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - gazzettaparma : I verdetti: Lecce e Cremonese promosse in serie A, Monza ai playoff - SerieBNewsCom : ??Il #Monza crolla all’ultima giornata e cede la Serie A alla #Cremonese?? ??#Galliani gelato dal #Perugia, la squadra… -