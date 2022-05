Olivera-Napoli, il presidente del Getafe: ” Se De Laurentiis paga la clausola, chiudiamo immediatamente” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Napoli è vicino a chiudere per Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe. Il presidente del club spagnolo, Angel Torres, ha spiegato lo stato della trattativa. Olivera al Napoli, la trattativa è ben avviata, gli azzurri dopo aver chiuso per Kvaratskhelia, sono pronti a regalare un nuovo calciatore a Luciano Spalletti. Il presidente del Getafe, Angel Torres Sánchez, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha aperto al trasferimento del terzino: “Olivera al Napoli? Mathias è affascinato dagli azzurri e dalla Champions. Ne parleremo a fine stagione, ora restiamo concentrati sulla salvezza. Se il Napoli accelera e paga la clausola, si chiude ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilè vicino a chiudere per Mathias, terzino sinistro del. Ildel club spagnolo, Angel Torres, ha spiegato lo stato della trattativa.al, la trattativa è ben avviata, gli azzurri dopo aver chiuso per Kvaratskhelia, sono pronti a regalare un nuovo calciatore a Luciano Spalletti. Ildel, Angel Torres Sánchez, ai microfoni di Radio Kiss Kissha aperto al trasferimento del terzino: “al? Mathias è affascinato dagli azzurri e dalla Champions. Ne parleremo a fine stagione, ora restiamo concentrati sulla salvezza. Se ilaccelera ela, si chiude ...

Advertising

Franciwinwar : @AAngelo1994 @Napoli_Report @kisskissnapoli È furbo come un cane. Alla fine olivera vuole gli azzurri - NCN_it : Angel #Torres (pres. #Getafe): “#Olivera? Se il #Napoli accelera chiude subito l'affare” - MondoNapoli : Pres. Getafe: 'Non solo il Napoli su Olivera, richieste anche dalla Germania' - - Profilo3Marco : RT @Napoli_Report: Angel #Torres, presidente del #Getafe, a @kisskissnapoli: '#Olivera al #Napoli? Mathias è affascinato dagli azzurri e da… - nelpercorso : Come sono dispiaciuto se salta Olivera al Napoli, tu guarda... -