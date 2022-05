"Non imputabile". Assolto l'uomo che ha ucciso i due poliziotti a Trieste (Di venerdì 6 maggio 2022) Alejandro Augusto Stephan Meran non impitabile, quindi è stato Assolto dalla corte d'Assise di Trieste. Per lui 30 anni di Rems Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Alejandro Augusto Stephan Meran non impitabile, quindi è statodalla corte d'Assise di. Per lui 30 anni di Rems

Advertising

infoitinterno : Poliziotti uccisi in Questura a Trieste, Augusto Meran è stato assolto: «Fatto commesso da una persona non imputabi… - infoitinterno : Sparatoria Questura: Meran non imputabile, 30 anni in Rems TRIESTE - infoitinterno : Sparatoria Questura: Meran non imputabile, 30 anni in Rems - sulsitodisimone : È stato assolto perchè 'non imputabile' l'uomo che ha ucciso due poliziotti nella Questura di Trieste - Agenzia_Italia : La Corte di Assise di Trieste ha riconosciuto per Alejandro Augusto Stephan Meran il vizio totale di mente e ne ha… -