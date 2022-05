No, non c’è alcun rischio che un asteroide colpisca la Terra tra il 6 e il 9 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) Doveva essere ieri, poi è diventato oggi e nei prossimi giorni diventerà domani. Ricordate la storia della fine del mondo prevista dal calendario dei Maya? Ecco, ogni qualvolta si parla di presunti e imminenti pericoli in arrivo dallo spazio, le dinamiche sono sempre le stesse. Se da una parte c’è chi “gioca” sul concetto di “sfiorare“ (che, in linguaggio “astronomico” vuol dire un passaggio a oltre 200mila chilometri di distanza dalla Terra), dall’altra c’è chi diffonde narrazioni false, già corrette e già smentito. A ogni mese il suo meteorite. Ed ecco che per il mese di maggio è arrivato il pericolo asteroide 2009 JF1. LEGGI ANCHE > Parliamo dei giornali italiani che hanno dato la notizia del “cancro di Putin” partendo da un «misterioso post su Telegram» In origine doveva essere giovedì 5 maggio, poi – come da ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 maggio 2022) Doveva essere ieri, poi è diventato oggi e nei prossimi giorni diventerà domani. Ricordate la storia della fine del mondo prevista dal calendario dei Maya? Ecco, ogni qualvolta si parla di presunti e imminenti pericoli in arrivo dallo spazio, le dinamiche sono sempre le stesse. Se da una parte c’è chi “gioca” sul concetto di “sfiorare“ (che, in linguaggio “astronomico” vuol dire un passaggio a oltre 200mila chilometri di distanza dalla), dall’altra c’è chi diffonde narrazioni false, già corrette e già smentito. A ogni mese il suo meteorite. Ed ecco che per il mese diè arrivato il pericolo2009 JF1. LEGGI ANCHE > Parliamo dei giornali italiani che hanno dato la notizia del “cancro di Putin” partendo da un «misterioso post su Telegram» In origine doveva essere giovedì 5, poi – come da ...

