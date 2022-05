NASCAR Darlington 2022: programma, orari, tv, streaming (Di venerdì 6 maggio 2022) Continua senza sosta la stagione della NASCAR Cup Series. L’appuntamento questo fine settimana è dal mitico impianto di Darlington, il catino più antico del calendario ed anche uno dei più popolari. L’ovale in questione ha una metratura di 1.366 miglia e quattro curve con un raggio differente. La prima e la seconda sono ampie ed hanno un inclinazione di 25°, mentre curva 3 e 4 sono più strette con un banking che non supera i 23°. Attenzione al degrado delle gomme, una variabile da tenere in considerazione in un fine settimana in cui la NASCAR ripercorrerà tutta la sua storia con delle livree iconiche. Guardando l’albo d’oro di questa prova, tornata nel 2020, sono due i piloti che dobbiamo citare. Il primo è Kevin Harvick (Haas #4), mentre il secondo è Martin Truex Jr (Gibbs #19). Nella primavera del 2020 vinse anche Denny Hamlin ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Continua senza sosta la stagione dellaCup Series. L’appuntamento questo fine settimana è dal mitico impianto di, il catino più antico del calendario ed anche uno dei più popolari. L’ovale in questione ha una metratura di 1.366 miglia e quattro curve con un raggio differente. La prima e la seconda sono ampie ed hanno un inclinazione di 25°, mentre curva 3 e 4 sono più strette con un banking che non supera i 23°. Attenzione al degrado delle gomme, una variabile da tenere in considerazione in un fine settimana in cui laripercorrerà tutta la sua storia con delle livree iconiche. Guardando l’albo d’oro di questa prova, tornata nel 2020, sono due i piloti che dobbiamo citare. Il primo è Kevin Harvick (Haas #4), mentre il secondo è Martin Truex Jr (Gibbs #19). Nella primavera del 2020 vinse anche Denny Hamlin ...

Advertising

nascar5mike5 : DARLINGTON (All 3 series + Miami GP)--- - MarcoColletta : IT'S RACE WEEK! La F1 torna in pista sull'inedito tracciato di Miami, ma non sarà sola. Ecco gli altri eventi del w… -

NASCAR Darlington 2022: programma, orari, tv, streaming – OA Sport OA Sport NASCAR Darlington 2022: programma, orari, tv, streaming Continua senza sosta la stagione della NASCAR Cup Series. L'appuntamento questo fine settimana è dal mitico impianto di Darlington, il catino più antico del calendario ed anche uno dei più popolari. L ... Byron signs Hendrick contract extension William Byron has signed a three-year contract extension with Hendrick Motorsports to remain the driver of the team’s No. 24 Chevrolet through the 2025 season. “I’m so thankful to continue ... Continua senza sosta la stagione della NASCAR Cup Series. L'appuntamento questo fine settimana è dal mitico impianto di Darlington, il catino più antico del calendario ed anche uno dei più popolari. L ...William Byron has signed a three-year contract extension with Hendrick Motorsports to remain the driver of the team’s No. 24 Chevrolet through the 2025 season. “I’m so thankful to continue ...