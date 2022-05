Advertising

ultimenews24 : (Adnkronos) - Nel processo Mps a Milano i giudici della seconda Corte d’Appello hanno ribaltato la sentenza di prim… - M_Montigiani : RT @Agenzia_Ansa: La Corte d'Appello di Milano ha assolto tutti gli imputati, dall'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari all'ex dg Antonio… - sandro78486001 : La Corte d'Appello di Milano ha assolto tutti gli imputati, dall'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari all'ex dg An… - Andrea_V_73 : '#Mps, nel processo di appello assolti banche e manager' @flafla2001 @sole24ore -

Le condanne stabilitenovembre 2019 avevano riguardato l'ex presidente di, Giuseppe Mussari, per il quale erano stati previsti sette anni e sei mesi di carcere, l'ex direttore generale ...... dall'ex presidente diGiuseppe Mussari all'ex dg Antonio Vigni fino alle banche Deutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura,processo sul casocon al centro le presunte ...(Adnkronos) – “L’8 novembre 2019 dopo la condanna in primo grado a Milano avevamo dichiarato che anche a Siena eravamo partiti con una condanna travolta poi in appello ed ancor più radicalmente in Cas ...Milano, 6 mag. (Adnkronos) – La corte d’appello di Milano assolve tutti gli imputati del processo agli ex vertici di Mps e nell’aula al primo piano del Palazzo di giustizia esplode la gioia dei ...