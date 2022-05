Mike Hagerty | morto a 67 anni l' attore di Friends | era il sovrintendente Mr Treeger

(Di venerdì 6 maggio 2022)delle serie TVe Somebody Somewhere, èa 67. A dare la notizia sui social è stata l'attrice Bridget Everett., noto per aver recitato in diversi episodi di, èall'età di 67. Nella serie cult con Jennifer Aniston, l'ha interpretato Mr., ildel condominio di Monica. Nelle ultime ore, la comica Bridget Everett, che ha recitato conin Somebody Somewhere, la serie TV rilasciata quest'anno da HBO, ha condiviso su Instagram la notizia della morte del collega. "Con grande tristezza, la famiglia di Michael G ...

Addio a Mike Hagerty di Friends e Desperate Housewives, morto a 67 anni: l'omaggio di Sarah Jessica Parker

Mike Hagerty, conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Mr.Treeger in Friends e per i sui ruoli in Somebody Somewhere e in Seinfeld, è morto all'età di 67 anni. La sua scomparsa ...È morto l'attore Michael G. Hagerty, noto per diversi ruoli in film e sit com di successo, ricordato in particolare per la sua partecipazione alla serie Tv Friends. L'attore avrebbe compiuto 69 anni t ...