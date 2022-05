Melito, controlli dei Carabinieri per la sicurezza ambientale: sequestrata un’auto-officina (Di venerdì 6 maggio 2022) Melito: i Carabinieri hanno denunciato il titolare di un’auto-officina che scaricava le acque reflue senza le previste autorizzazioni. Continuano nell’area nord della provincia di Napoli i servizi “terra dei fuochi” dei Carabinieri del comando provinciale e coordinati dalla Prefettura volti alla sicurezza ambientale. A Melito di Napoli i Carabinieri della locale tenenza insieme ai colleghi Leggi su 2anews (Di venerdì 6 maggio 2022): ihanno denunciato il titolare diche scaricava le acque reflue senza le previste autorizzazioni. Continuano nell’area nord della provincia di Napoli i servizi “terra dei fuochi” deidel comando provinciale e coordinati dalla Prefettura volti alla. Adi Napoli idella locale tenenza insieme ai colleghi

