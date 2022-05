Meghan Markle, Archie compie 3 anni ma lei è in crisi profonda (Di venerdì 6 maggio 2022) Meghan Markle e Harry festeggiano i 3 anni del loro primogenito, Archie, nato il 6 maggio 2019. Il giorno lieto però è funestato dalla crisi finanziaria che ha colpito i Sussex dopo che Meg si è vista cancellare il suo progetto nemmeno avviato per Netflix. Un chiaro segnale, a detta degli esperti, che sta perdendo potere. Meghan e Harry, i 3 anni di Archie Il compleanno del piccolo Archie sembra essere passato un po’ in secondo piano. Se recentemente sua cugina Charlotte, figlia di Kate Middleton e William, ha avuto il suo momento sotto i riflettori per i suoi 7 anni, grazie alle bellissime foto scattate dalla mamma, al contrario per il figlio di Meghan Markle e Harry niente ... Leggi su dilei (Di venerdì 6 maggio 2022)e Harry festeggiano i 3del loro primogenito,, nato il 6 maggio 2019. Il giorno lieto però è funestato dallafinanziaria che ha colpito i Sussex dopo che Meg si è vista cancellare il suo progetto nemmeno avviato per Netflix. Un chiaro segnale, a detta degli esperti, che sta perdendo potere.e Harry, i 3diIl compleanno del piccolosembra essere passato un po’ in secondo piano. Se recentemente sua cugina Charlotte, figlia di Kate Middleton e William, ha avuto il suo momento sotto i riflettori per i suoi 7, grazie alle bellissime foto scattate dalla mamma, al contrario per il figlio die Harry niente ...

