Marino: "Il Napoli deve fare una cosa e vincerà lo scudetto" (Di venerdì 6 maggio 2022) Pierpaolo Marino ex dirigente del Napoli ha parlato della sua esperienza in azzurro soffermandosi anche De Laurentiis e lo scudetto. Pierpaolo Marino ha vissuto una doppia esperienza a Napoli, la prima da giovanissimo, la seconda con Aurelio De Laurentiis. L'attuale dirigente dell'Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Giochiamo D'Anticipo, su Canale 8: "Quando ero a Napoli, facevo una/due riunioni a settimana e so che i calciatori davano tutto quando scendevano in campo. Quando sono andato via, quella squadra con Mazzarri è arrivata seconda e c'erano calciatori che venivano anche dalla Serie C con la mentalità che avevamo impresso. Era un gruppo di grande personalità". Pierpaolo Marino nel corso del suo intervento ha poi aggiunto:

