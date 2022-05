Advertising

quotidianodirg : #Appuntamenti #libri Luigi La Rosa, Veronica Pivetti e Davide Paolini a Modica nel maggio dei libri - hyveR02 : @pbipp02 No sorella devi insegnarmi tu. Il mio tweet vuole dire che anche all’audizione Luigi aveva dimostrato di a… - Rosa_bis90 : @luigim80 Luigi! Buona serata a te e buona notte!?? - Sara0753484684 : RT @TrashQueen__: Lorella ha dato il banco a Martina e Rosa e critica Luigi. Ad Anna Pettinelli piaceva 'Ho la gola secca dammi un po di a… - Rosa_dEss : @LGmarangon @TwitterSupport @jack @elonmusk Ti vedo e ti leggo, Luigi. -

Quotidiano di Ragusa

... a Modica, da incastonare nella memoria di chi ama i libri ' Nel furor delle tempeste ' è il libro diLache Saro Di Stefano presenterà sabato 7 maggio alle 19, all'Auditorium di piazza ...Dall'India, dove si trova in missione,Di Maio dà indicazioni ai suoi, suggerisce la ... Con annessadi nomi da sottoporre ai capigruppo. La presidenza spetta di nuovo al M5S. Su questo non ... Luigi La Rosa, Veronica Pivetti e Davide Paolini a Modica nel maggio dei libri E, inoltre, al televoto per il preferito, i cantanti hanno conquistato circa il 75% dei voti su sette partecipanti ...Sabato 7 maggio, lunedì 9 maggio e venerdì 20 maggio i ‘3eventi3’ che aprono una stagione primavera/estate 2022, a Modica, da incastonare nella memoria di chi ama i libri ‘Nel furor delle tempeste’ è ...