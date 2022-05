Leonardo si aggiudica un pezzo di cybersecurity europea (Di venerdì 6 maggio 2022) Italia sempre più protagonista nella sicurezza cibernetica europea. Leonardo è stata scelta per gestire e monitorare la cybersicurezza dei sistemi informatici di Eu-Lisa, l’agenzia europea responsabile della gestione operativa dei sistemi IT su larga scala negli ambiti della sicurezza e della giustizia. L’agenzia, in particolare, gestisce la sicurezza interna e alle frontiere dell’area Schengen, oltre che i flussi migratori all’interno dell’Ue, comprese le politiche di asilo europee. La società di piazza Monte Grappa, dunque, sarà alla guida di un consorzio industriale, insieme a Computer resources international group (Cri group), azienda IT europea del gruppo spagnolo Vass, che si è aggiudicata il lotto due del contratto di Eu-Lisa. L’impegno europeo va a rafforzare ulteriormente una collaborazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 6 maggio 2022) Italia sempre più protagonista nella sicurezza ciberneticaè stata scelta per gestire e monitorare la cybersicurezza dei sistemi informatici di Eu-Lisa, l’agenziaresponsabile della gestione operativa dei sistemi IT su larga scala negli ambiti della sicurezza e della giustizia. L’agenzia, in particolare, gestisce la sicurezza interna e alle frontiere dell’area Schengen, oltre che i flussi migratori all’interno dell’Ue, comprese le politiche di asilo europee. La società di piazza Monte Grappa, dunque, sarà alla guida di un consorzio industriale, insieme a Computer resources international group (Cri group), azienda ITdel gruppo spagnolo Vass, che si èta il lotto due del contratto di Eu-Lisa. L’impegno europeo va a rafforzare ulteriormente una collaborazione ...

