Lazio: per il mercato la priorità è la difesa (Di venerdì 6 maggio 2022) La Lazio dovrà ricostruire la difesa del prossimo anno e sulla lista degli obiettivi ci sono Nicolò Casale del Verona e Fabiano... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Ladovrà ricostruire ladel prossimo anno e sulla lista degli obiettivi ci sono Nicolò Casale del Verona e Fabiano...

Advertising

DAZN_IT : 10 gol e 11 assist per il sergente biancazzurro ??? Secondo voi è il centrocampista più forte della #SerieATIM?… - sportface2016 : Beffa atroce per lo #Spezia: tre volte in vantaggio con la #Lazio, poi sconfitto da un gol in fuorigioco - sportface2016 : +++Nota ufficiale #Lazio: '#Mourinho guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da risultati mancati e… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieA I @sampdoria: le probabili scelte di #Giampaolo per la sfida contro la @OfficialSSLazio - sportli26181512 : Lazio: per il mercato la priorità è la difesa: La Lazio dovrà ricostruire la difesa del prossimo anno e sulla lista… -