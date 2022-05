Lazio, duello con la Roma per un talento norvegese: i dettagli (Di venerdì 6 maggio 2022) La Lazio si prepara ad un duello di mercato con la Roma per un talento norvegese. Lazio Roma SolbakkenÈ risaputo l’interesse per Ola Solbakken da parte della Lazio. L’esterno norvegese attualmente è in forza al Bodo Glimt e si è fatto vedere durante la Conference League. Secondo quanto riportato da Il Tempo il giocatore è comunque destinato alla capitale in quanto si è aggiunto anche l’interesse della Roma. Un derby tutto capitolino che vede i giallorossi e i biancocelesti pronti all’assalto, Thiago Pinto e Tare infatti si starebbero già muovendo per arrivare prima al giocatore. Tiago Pinto in particolare avrebbe già raggiunto un accordo, ma pare ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Lasi prepara ad undi mercato con laper unSolbakkenÈ risaputo l’interesse per Ola Solbakken da parte della. L’esternoattualmente è in forza al Bodo Glimt e si è fatto vedere durante la Conference League. Secondo quanto riportato da Il Tempo il giocatore è comunque destinato alla capitale in quanto si è aggiunto anche l’interesse della. Un derby tutto capitolino che vede i giallorossi e i biancocelesti pronti all’assalto, Thiago Pinto e Tare infatti si starebbero già muovendo per arrivare prima al giocatore. Tiago Pinto in particolare avrebbe già raggiunto un accordo, ma pare ...

