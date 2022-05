La profuga ucraina che si sveglia dal coma ascoltando una canzone dei Maneskin (Di venerdì 6 maggio 2022) In seguito a un’incidente stradale avuto mentre cercava di fuggire dall’ucraina, nel quale suo padre ha perso la vita, una 16enne è entrata in coma. All’ospedale Cto di Torino, dove è stata trasportata da Leopoli grazie ai volontari dell’associazione di MirNow, si è risvegliata tre mesi dopo ascoltando un brano dei Maneskin. “È una loro grande fan e ieri sera, ascoltando una loro canzone, ha espresso emozione”, ha spiegato il direttore della struttura complessa di neuro-riabilitazione Maurizio Beatrici. Lo scorso 24 febbraio, in fuga dalle bombe che hanno distrutto casa sua a Kyiv, la giovane ha riportato un trauma cranico e vertebrale dopo che suo padre ha avuto un colpo di sonno alla guida. Intorno alle 18 di ieri l’equipe di medici che l’ha presa in cura ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) In seguito a un’incidente stradale avuto mentre cercava di fuggire dall’, nel quale suo padre ha perso la vita, una 16enne è entrata in. All’ospedale Cto di Torino, dove è stata trasportata da Leopoli grazie ai volontari dell’associazione di MirNow, si è rita tre mesi dopoun brano dei. “È una loro grande fan e ieri sera,una loro, ha espresso emozione”, ha spiegato il direttore della struttura complessa di neuro-riabilitazione Maurizio Beatrici. Lo scorso 24 febbraio, in fuga dalle bombe che hanno distrutto casa sua a Kyiv, la giovane ha riportato un trauma cranico e vertebrale dopo che suo padre ha avuto un colpo di sonno alla guida. Intorno alle 18 di ieri l’equipe di medici che l’ha presa in cura ha ...

Advertising

LaStampa : Miracolo Måneskin: la profuga ucraina si sveglia dopo tre mesi di coma ascoltando la band - Agenzia_Ansa : UCRAINA | In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne… - SkyTG24 : Ucraina, #Torino: profuga si risveglia dal coma ascoltando i Maneskin - phranziska : RT @neXtquotidiano: La profuga ucraina che si sveglia dal coma ascoltando una canzone dei #Maneskin - leopadanofe : RT @LaStampa: Miracolo Måneskin: la profuga ucraina si sveglia dopo tre mesi di coma ascoltando la band -